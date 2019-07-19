«أمن الطرق» لقائدي المركبات بالرياض: عاصفة ترابية خلال ساعات

وجَّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الجمعة، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة الرياض خلال الساعات المقبلة.

وقالت أمن الطرق- عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل تويتر-: «يُرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة، نظرًا للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة، والذي يحدّ من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.. مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان».

في السياق ذاته، وجَّه عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، تنبيهًا لسالكي الطرق الرابطة بين الرياض والصمان والخرج حوطة بني تميم وحرض والأحساء والدمام، بوجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال نهار الجمعة.

وتابع الزعاق قائلًا «تنبيه على سالكي الطرق الرابطة بين شرورة- نجران، التنبه إلى وجود رياح مثيرة للأتربة الزاحفة على بطن الطريق طوال نهار اليوم».

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وقال الزعاق في تغريدة سابقة، إنه خلال هذين اليومين، ستشتد رياح البوارح المثيرة للأتربة على شرق وشمال شرق والوسطى من السعودية، علاوة على جنوب العراق وشمال الكويت، موجهًا نصيحة لسالكي الطرق بالتنبه لذلك.

وكانت هيئة الأرصاد، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق الشرقية، الرياض والقصيم.

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كذلك على مناطق حائل، نجران، الجوف والحدود الشمالية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا تتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.