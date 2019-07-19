بالصور.. رئيس أذربيجان يتطلع إلى تطوير العلاقات مع السعودية

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف، اليوم الجمعة، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاصمة باكو.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، فإن الرئيس الأذربيجاني رحَّب في بداية اللقاء بوزير العدل والوفد المرافق له، وقال إن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة على مختلف الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

ونقل وزير العدل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان، والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات، ومنها توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، وبرنامج التعاون المشترك في المجال العدلي الموقع أخيرًا.

وقدم الوزير الشكر الجزيل على الحفاوة التي لاقاها هو والوفد المرافق له خلال زيارته إلى أذربيجان، متطلعًا إلى مزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين.