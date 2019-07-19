طقس غير مستقر يضرب المدينة المنورة ونجران حتى المساء

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تعرُّض منطقتي المدينة المنورة ونجران لسُحب رعدية ورياح ترابية.

وقالت الهيئة في تنبيهين، اطلعت عليهما «عاجل»، إنّ منطقة المدينة المنورة وتشمل (بدر، ووادي الفرع) تشهد رياحًا سطحية نشطة وسحبًا رعدية وتدنيًّا في مدى الرؤية، من الحادية عشرة صباحًا حتى الثامنة من مساء اليوم.

يأتي هذا، فيما تشهد منطقة نجران وتشمل (بدر الجنوب، ثار، حبونا، خباش، شرورة، نجران، ويدمة) نشاطًا في الرياح السطحية ورياحًا مثيرةً للأتربة مع شبه انعدام في الرؤية، وذلك حتى الثامنة مساءً.

وكانت الهيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس، اليوم الجمعة، توقّعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدّي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الرياض، والقصيم».

وأشارت الهيئة، إلى أنَّ هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تؤدّي لتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على مناطق «حائل، نجران، الجوف، الحدود الشمالية».