السعودية اليوم / البحرين تدين التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من جامعة كابول في أفغانستان



المنامة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

أدانت مملكة البحرين، اليوم التفجير الإرهابي الذي وقع بالقرب من جامعة كابول بأفغانستان، ونتج عنه عدد من القتلى والمصابين .

وأعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان أوردته " وكالة أنباء البحرين "، عن تضامن مملكة البحرين مع أفغانستان، مجددة موقفها الراسخ والرافض لجميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب، والداعي إلى ضرورة تعزيز التنسيق وتكاتف جهود المجتمع الدولي للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم.

وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين.

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15:41ت م

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