السعودية اليوم / تركيب كاميرات مراقبة في الحدائق العامة بمدينة السيح



السيح 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

شرعت بلدية الخرج في تركيب كاميرات مراقبة على ألعاب الأطفال في الحدائق العامة بمدينة السيح ، في سعي لحماية المرافق والممتلكات العامة من بعض السلوكيات والممارسات السلبية التي تصدر من بعض مرتاديها.

وأطلقت البلدية خلال الفترة الماضية عدة حملات ومبادرات توعوية في مدينة السيح تهدف إلى تعزيز الوعي والسلوك الحضاري والمشاركة المجتمعية ، بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ، ومعالجة التلوث البصري ، وتركزت حول أهمية الحفاظ الممتلكات العامة ومنع السلوكيات والممارسات السلبية التي تصدر من بعض الأفراد كتخريب الممتلكات والمرافق العامة والعبث بها ومنها الحدائق والمنتزهات العامة ، التي من شأنها تشويه المنظر العام والحضاري للمدينة.

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15:13ت م

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