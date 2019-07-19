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أبل تؤجل ميزتها المنتظرة لآيفون 2020
متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل
تعتزم شركة أبل الأمريكية العملاقة إلغاء بعض مميزاتها المقترحة لهاتف أيفون بنسخته المنتظرة في الأشهر القليلة المقبلة.
وكشف موقع ديجي تايمز التايواني، أن أبل قرّرت عدم تضمين تقنية كاميرا “ToF 3D” الجديدة، والتي تستطيع رسم مجسمات لأي شيء على بعد 5 أمتار.
وأشار الموقف إلى أن الشركة الأمريكية تعتزم تأجيل وضع هذه الميزة في هواتفها لتكون في النسخ الخاصة بالعام المقبل، والتي من المتوقع أن يُعاد تصميمها جذريًا.
وكان من المفترض أن تطرح الشركة الأمريكية هذه الميزة في النسخة المقبلة من الهاتف الذكي الأشهر عالميًا، والتي من المقرر أن تصدر بشكل رسمي في شهر سبتمبر المقبل.
وعالجت شركة أبل بعض المشكلات التي لطالما أغضبت مستخدمي هواتف أيفون في العديد من البلدان على مستوى العالم، وذلك من خلال نظام تحديث التشغيل iOS، والذي سيشهد تحديثًا جديدًا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
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