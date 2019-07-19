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سلطان بن سلمان يلتقي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة “سبيس اكس”
متابعات الخليج 365 - واس
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة “سبيس اكس” (SpaceX) السيدة جوين شوتويل.
واطلع سموه خلال اللقاء على ما تقدمه شركة “سبيس اكس” من أعمال تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية.
وتأتي زيارة سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، للولايات المتحدة الأمريكية ضمن برنامج استطلاعي للتجارب الدولية الرسمية والتجارية التي تعمل في مجال الفضاء.
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