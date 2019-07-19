انشطار سيارة ونجاة قائدها بأعجوبة بالهفوف

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الهفوف

نجا مواطن من الموت في حادث مروع تسبّب في انشطار سيارته في الهفوف مساء أمس الخميس، جراء ارتطامها بعمود إنارة.

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وفي التفاصيل، كان شاب يبلغ من العمر 16 عامًا، يقود سيارته من نوع “هيونداي سوناتا” على أحد الطرق السريعة بمدينة الهفوف، أمس الخميس، وفقد السيطرة عليها حتى اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.

وعلى الفور باشرت فرق الهلال الأحمر الحادث، حيث تعرّض الشاب لإصابات خفيفة وتم علاجه في الموقع.