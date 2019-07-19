هذه القطاعات الأكثر توظيفًا للسعوديين

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

اهتمّ مؤشر التوظيف مونستر العالمي بسوق العمل في المملكة، والذي أكد أنه يشهد نمواً ضخمًا في العديد من القطاعات والمجالات الرئيسية.

وشهدت وظائف التكنولوجيا والسياحة في المملكة نموًا قويًا في الربع الثاني من عام 2019، وفقاً لآخر مؤشر لمونستر.

وظائف الإنترنت

وبشكل عام، سجلت المملكة نموًا بنسبة 13% في الوظائف عبر الإنترنت خلال الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وقادت الزيادة في نشاط التوظيف عبر الإنترنت قطاعي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالأخص في قطاعات مزودي خدمة الإنترنت والمهن المتعلقة بالضيافة السياحية، والتي سجلت نموًا بنسبة 29% و22 % على التوالي.

وقال مؤشر مونستر في بيان له: إن النمو في التوظيف عبر الإنترنت بصناعة التكنولوجيا مستمر، حيث إن المملكة تعمل بسرعة على تحويل كل قطاع تقريبًا لاستخدام أحدث التقنيات.

نمو ضخم

وتُشير الأبحاث الأخيرة التي أجرتها KPMG أيضًا إلى أنه من المتوقع أن ينمو قطاع الضيافة بمقدار 4000 غرفة، أي ما يعادل 35% بحلول عام 2023.

الصناعات الأخرى التي سجلت أيضًا نموًا مقبولًا في الربع الثاني قياسًا بالعام الماضي، حيث كانت البنوك والخدمات المالية والتأمين (BFSI) والتسويق -بما في ذلك الإعلانات وأبحاث السوق والعلاقات العامة والإعلام والترفيه- والنفط والغاز بنسبة 16% و15 % و14 % على التوالي.