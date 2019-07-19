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2019-07-19 تعاوني رفحاء ينفذ برنامج “الطاولة الدعوية” متابعات الخليج 365 - رفحاء نفّذ المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة رفحاء “حياة” اليوم برنامج “الطاولة الدعوية” لتوزيع المواد الدعوية للجاليات، وذلك بعد صلاة الجمعة في جامع حي الروضة بالمحافظة. Advertisements وأوضح المكتب أن هذا البرنامج يأتي ضمن مشروع “مشوار دعوة” وهو أحد المشروعات المقدمة التي ينفذها قسم الجاليات، التي يسعى المكتب من خلالها إلى إيصال الرسالة الإسلامية عبر الدعوة المباشرة وزيارة الأماكن العامة وتوزيع الكتيبات والمنشورات المصرح بها، بالإضافة إلى المطويات في المساجد بلغات مختلفة تعرف بالدين الإسلامي الصحيح ونشر مفاهيمه الكاملة الوسطية.









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