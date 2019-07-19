2019-07-19

السفير بخاري ينفي ما نسبته له صحيفة لبنانية بشأن نيوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ما ورد في صحيفة الجمهورية بشأن مشروع نيوم مؤكداً أنه غير صحيح.

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وأكد بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقاً.

وقال إنه لم يُدلِ بأي تصريح بأن: نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين.

وتأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.