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السفير بخاري ينفي ما نسبته له صحيفة لبنانية بشأن نيوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ما ورد في صحيفة الجمهورية بشأن مشروع نيوم مؤكداً أنه غير صحيح.
وأكد بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقاً.
وقال إنه لم يُدلِ بأي تصريح بأن: نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين.
وتأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.
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