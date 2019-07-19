اخبار السعوديه

السفير بخاري ينفي ما نسبته له صحيفة لبنانية بشأن نيوم

0 نشر
editor20 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم السفير بخاري ينفي ما نسبته له صحيفة لبنانية بشأن نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19

السفير بخاري ينفي ما نسبته له صحيفة لبنانية بشأن نيوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ما ورد في صحيفة الجمهورية بشأن مشروع نيوم مؤكداً أنه غير صحيح.

Advertisements

وأكد بخاري أن ما نسبته إليه صحيفة الجمهورية اللبنانية في عددها الصادر اليوم لم يكن دقيقاً.

وقال إنه لم يُدلِ بأي تصريح بأن: نيوم تلحظ ستين ألف وظيفة للبنانيين.

وتأمل السفارة من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفير بخاري ينفي ما نسبته له صحيفة لبنانية بشأن نيوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا