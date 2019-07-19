شكرا لقرائتكم إجبار إحدى المشاهير على حذف إعلان إبر التنحيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19 إجبار إحدى المشاهير على حذف إعلان إبر التنحيف متابعات الخليج 365 - الرياض ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء إحدى مشاهير التواصل الاجتماعي على حذف إعلان يروج لمنتج غير مطابق للمواصفات عبر حسابها الشخصي في سناب شات والذي تستخدمه للدعاية. Advertisements وقالت الهيئة في بيان مقتضب لها : الغذاء والدواء تُلزم إحدى “مشاهير “ التواصل الاجتماعي بحذف إعلان عن إبر تنحيف، وتستدعيها لاستكمال الإجراءات. ويقوم العديد من مشاهير السناب وباقي وسائل التواصل باستغلال أعداد المتابعين الكبيرة والترويج لمنتجات قد يكون بعضها غير مطابق للمواصفات.









Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إجبار إحدى المشاهير على حذف إعلان إبر التنحيف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.