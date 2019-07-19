الان تتابع 74205 حجاج يصلون إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة خلال أسبوعين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
وجد ضيوف الرحمن الذين وصلوا إلى المملكة لأداء مناسك الحج لهذا العام عبر المطارات الدولية في دول مبادرة طريق مكة باكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونيسيا الترحيب الحار من مستقبليهم في مطاري الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة.
وحسب إحصائية المديرية العامة للجوازات، بلغ تعداد الحجاج الذين وصلوا خلال الفترة من 1 – 15 ذي القعدة الجاري 74205 حجاج، وصل منهم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة 27711 حاجًا وحاجة، بينما وصل عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي في المدينة المنورة 46494 حاجًا وحاجة.
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