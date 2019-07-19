نجا قائدها بأعجوبة.. انشطار سيارة إلى نصفين نتيجة حادث في الهفوف

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

نجا مواطن من الموت في حادث مروع تعرضت له السيارة التي كان يقودها بعد انشطارها إلى نصفين في الهفوف.

وقالت مصادر، إن مراهق يبلغ من العمر 16 عامًا، كان يقود سيارته من نوع “هيونداي سوناتا” على أحد الطرق السريعة بمدينة الهفوف، أمس الخميس، وفقد السيطرة عليها حتى اصطدمت بأحد أعمدة الإنارة.

وأضافت أن قائد المركية أصيب بإصابات خفيفة لم تستدع ذهابه إلى المستشفى.