الإستعلام عن العمالة الوافدة والزائرين عبر بوابة ابشر

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن خدمة الإستعلام عن العمالة الوافدة والزائرين عبر موقعها الرسمي ابشر، وذلك من اجل تيسير الأعمال الحكومية، حيث يمكن الاستعلام عن الخدمة عن طريق رقم الهوية الخاصة بالمواطن أو برقم الإقامة الخاص بالعامل الوافد، وتتيح هذه الخدمة للمواطن السعودي الحصول على بيان بكافة العمالة الوافدة والزائرين القادمين على كفالته خلال الثلاثة أشهر الأخيرة و الذين لم تصدر لهم إقامات، ويستطيع المواطن والمقيم الاستفادة من الخدمة عبر الدخول على بوابة ابشر الالكترونية، كما تعمل وزارة الداخلية السعودية على تقديم العديد من الامتيازات والحقوق والخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة فضلا عن العمالة الوافدة، ومن خلال موقع نجوم مصرية نعرض لكم خطوات الإستعلام عن العمالة الوافدة والزائرين.

خطوات الإستعلام عن العمالة الوافدة والزائرين

أولا قم بتسجيل الدخول على موقع ابشر وزارة الداخلية.

ثم اضغط على خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم اختر الجوازات.

ثم اختيار خدمة الإستعلام عن العمالة الوافدة والزائرين.

ثم كتابة رقم صاحب العمل، وتاريخ ميلاده بالهجري أو الميلادي، والرمز المرئي.

ثم اضغط على عرض.

سوف تظهر أمامك صفحة بها بيانات الوافد أو الزائر، ويكون فيها الاسم، المهنة، رقم جواز السفر، رقم دخول الحدود، الجنسية، منفذ الدخول، تاريخ الدخول.

وتسعى الحكومة السعودية إلى تطوير كافة خدماتها المقدمة للمواطنين والوافدين المقيمين بالمملكة، وتسهيل كافة الأمور لإنجاز أوراقهم سواء كانت تجديد اقامة أو استخراج تأشيرة الخروج والعودة وغيرها من الخدمات.