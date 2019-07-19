شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة في لبنان تنفي ما نشرته صحيفة «الجمهورية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (بيروت)

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان الاستاذ وليد بخاري ما نسبته اليه صحيفة الجمهورية في عددها الصادر اليوم بأنه صرح:«نيوم تلحظ ستين الف وظيفة للبنانيين»، مؤكداً بأنه لم يدل بأي تصريح.

وأضافت سفارة المملكة في لبنان عبر حسابها على موقع «تويتر» أنها تأمل من وسائل الإعلام تحري الدقة والمهنية في نقل المعلومات.