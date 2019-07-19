شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الأذربيجاني يستقبل وزير العدل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (باكو)

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف اليوم، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاصمة باكو.

وفي بداية اللقاء رحب الرئيس الأذربيجاني بمعالي وزير العدل والوفد المرافق، مؤكداً أن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

فيما نقل وزير العدل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، منوهاً بعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان، والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات، منها: توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، وبرنامج التعاون المشترك في المجال العدلي الموقع أخيراً.

وقدم الصمعاني الشكر الجزيل على الحفاوة التي لاقاها والوفد المرافق له خلال زيارته لأذربيجان، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين.