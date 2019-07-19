، إسناد تشغيل حضانات بـ"تعليم الشرقية" للمستثمرين.. دعوة للراغبين وموعد ،

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365"، عن عزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي؛ وذلك انسجامًا مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.
وقال "الباحص": إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف: "قرار تشغيل الحضانات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي؛ حيث إنه رافد تعليمي وتربوي آمن؛ لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق، لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118.
وأبان "الباحص"، أن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال، الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة، وتقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة افتاح الحضانات وتسلم الأوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاه 28/ 11/ 1440هـ".
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 03:44 PM
تفاصيل كشَف عنها "الباحص" لـ"الخليج 365" وقال: هدفنا فرص جيدة وخيارات منوعة
كشف المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص لـ"الخليج 365"، عن عزم الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية، إسناد وتشغيل عدد من الحضانات للمستثمرين في القطاع الحكومي؛ وذلك انسجامًا مع ما تؤكده السياسات الوطنية للمملكة الداعمة لحقوق الطفل والمرأة العاملة التي تضمن رعاية الطفولة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والحاجات النمائية.
وقال "الباحص": إن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تهدف من تشغيلها للحضانات إلى أن يحصل كل طفل سعودي على فرص التعليم الجيد وفق خيارات متنوعة، وسيكون تركيزها أكبر على مراحل التعليم المبكر وفق رؤية المملكة 2030.
وأضاف: "قرار تشغيل الحضانات في المرافق الحكومية أحد أهم أنواع الاستثمار في القطاع الحكومي؛ حيث إنه رافد تعليمي وتربوي آمن؛ لذلك يصبح للمستثمرين الوطنيين تشغيل المرفق، لما له من أثر كبير في الحراك التعليمي التربوي للأطفال وفق الضوابط والشروط المحددة والمرفقة بهذا الدليل عبر هذا الرابط http://cutt.us/uk118.
وأبان "الباحص"، أن الإدارة العامة للتعليم تدعو كل من لديه الرغبة الجادة في الاستثمار في صناعة الحضانات الآمنة للأطفال، الاطلاع على الدليل الإرشادي لافتتاح الحضانات الملحقة بالمرافق الحكومية وتشغيلها بالمنطقة الشرقية، والتسجيل في الرابط الإلكتروني وإرفاق صور من الأوراق المطلوبة، وتقديم صور من الأوراق الرسمية في مظروف مغلق ومختوم للجنة افتاح الحضانات وتسلم الأوراق الرسمية في مظروف مغلق لإدارة رياض الأطفال بالإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية في موعد أقصاه 28/ 11/ 1440هـ".
، إسناد تشغيل حضانات بـ"تعليم الشرقية" للمستثمرين.. دعوة للراغبين وموعد ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر إسناد تشغيل حضانات بـ"تعليم الشرقية" للمستثمرين.. دعوة للراغبين وموعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.