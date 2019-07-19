، "تعليم صامطة" يختتم برامج التدريب الصيفي للأسبوع الثاني ويتهيأ للثالث ،

محمد بن مسعود - الدمام - تميزت بالتنوع وشملت الاستيعاب وتدريب "TOT" والأمن السيبراني وغيرها

اختتم مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة، أمس الخميس، عددًا من البرامج التدريبية الصيفية بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم جازان محمد بن أحمد عريشي، والتي نُفذت خلال الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي من 11 إلى 15/ 11/ 1440هـ في مقرات المركز ؛ حيث بلغ عدد البرامج 6 برامج تدريبية صيفية نفذت في 6 مقرات وبلغ عدد المتدربين 196متدربًا.

وبيَّن رئيس مركز التدريب التربوي بمكتب تعليم صامطة المدرب محمد عبدالله عريشي، أن المكتب نفذ خلال هذا الأسبوع الثاني منذ انطلاق فعاليات برامج تدريب صيفية عدة وهي: برنامج "تدريب المدربينTOT" بثانوية القرعاوي الذي هدف إلى تأهيل المشاركين تأهيلاً علمياً ومهارياً وإكسابهم الخبرات التطبيقية اللازمة للعمل كمدربين محترفين في مجالات عملهم، كما تناول البرنامج الحواجز النفسية التي يتعرض لها المدرب في بداية عمله وكيف يمكن التغلب عليها، واستعرض البرنامج أكثر من نموذج من نماذج التدريب العلمية والاحترافية في مجال التدريب واستمر لمدة خمسة أيام تدريبية نفذه المدرب علي السهلي واستهدف 40 متدرباً".

وأضاف: برنامج "الاستيعاب المفاهمي في تدريس العلوم الطبيعية(1)" بثانوية القرعاوي القاعة2 الذي هدف إلى إدراك مفهوم الاستيعاب المفاهيمي ومعرفة أبرز معوقات تبني الاستيعاب المفاهيمي كهدف من أهداف تدريس العلوم ومعرفة متطلبات التحول نحو تدريس العلوم من أجل الاستيعاب المفاهيمي وتطبيق بعض الوسائل والأدوات التي تساعد على الاستيعاب المفاهيمي في العلوم وشرح وتفسير بعض المفاهيم العلمية في العلوم الطبيعية بغرض إبراز أهمية الاستيعاب المفاهيمي في المحتوى واستمر ثلاثة أيام تدريبية نفذه المدرب سامي جماح استهدف 16 متدربًا.

وأردف عارضاً باقى البرامج: برنامج "إدارة الوقت" بمتوسطة عبدالله بن سلمة والذي هدف إلى تنمية مهارات المتدربين في إدارة الوقت بكفاءة وفاعلية واستمر البرنامج لمدة يومين تدربيين نفذه المدرب يحيى عكور واستهدف 28متدرباً، وبرنامج"العمق المفاهيمي" بابتدائية الملك سعود والذي يهدف إلى تحويل عملية التدريس من ممارسة شكلية لتعليم تفاعلي يطور ويحسن مهارات الطلاب وتزويد المتدربين بمهارات تمكنهم من تحسين أدائهم داخل قاعة الصف واستمر خمسة أيام تدريبية نفذه المدرب عبدالله سهلي استهدف 54 متدرباً".

وتابع: "برنامج "الأمن السيبراني" بقاعة الاجتماعات بالمكتب والذي هدف إلى القدرة على معرفة أساسيات الامن السيبراني والاطلاع على الإستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، كما يمكن التعرف على العوامل التي تجعل الإنترنت جذابًا للعناصر الإجرامية، واستمر البرنامج أربعة أيام تدريبية نفذها المدرب علي المباركي واستهدف 40 متدرباً، كما ضمت البرامج برنامج "إستراتيجيات التعلم النشط" بمتوسطة عبدالله بن سلمة والذي هدف إلى تدريب وتأهيل المعلمين على استخدام إستراتيجيات وفلسفات التعلم النشط وفق منهجية علمية واستمر البرنامج لمدة ثلاثة أيام تدريبية، نفذه المدرب يحيى أزيبي استهدف 18 متدرباً".

وأضاف "عريشي" مبيناً أن الأسبوع المقبل سوف يكون الأسبوع الثالث للبرامج منذ انطلاقها، وسوف ينفذ خلال الفترة 18 - 20/11/1440هـ خمسة برامج تدريبية المنصات التعليمية الإلكترونية والتعلم النشط وخدمات جوجل لتطوير بيئة العمل ومنهجية STIM للعلوم والرياضيات وإستراتيجيات التعلم النشط.

Advertisements