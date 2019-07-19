، "الترفيه" تعدّل اللجنة الفنية بـ"الثقافة".. وتعيّن 5 أعضاء ،

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أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عن تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن
عبدالمحسن آل الشيخ وتعيين سالم الهندي نائباً للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعضوية كل من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناوي وعبدالله مخارش.
جاء ذلك في إطار إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.
وأكدت "الهيئة" أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء.
وشددت على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة التراخيص الرسمية في موقع الهيئة، وإقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.
19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 03:21 PM
التشكيل الجديد برئاسة "آل الشيخ" و"الهندي" نائباً له
أعلنت الهيئة العامة للترفيه واللجنة الفنية بالهيئة العامة للثقافة عن تعديل اللجنة الفنية في الهيئة العامة للثقافة برئاسة تركي بن
عبدالمحسن آل الشيخ وتعيين سالم الهندي نائباً للرئيس بشكل مستقل عن عمله في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعضوية كل من زكي حسنين ومحمد زكي حسنين وزياد حمزة ونواف البناوي وعبدالله مخارش.
جاء ذلك في إطار إعادة تنظيم آلية ترخيص الحفلات الفنية وأوقاتها وأسعار تذاكر حضورها في كل مناطق المملكة، بالإضافة إلى تنظيم سوق الحفلات الداخلية.
وأكدت "الهيئة" أن قرار تعديل هذه اللجنة جاء بهدف تحسين البيئة الحاضنة للحفلات وتطويرها والحد من تضخم الأسعار، إضافة إلى التأكد من مناسبتها للجمهور والمنظم على حد سواء.
وشددت على ضرورة الحصول على التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات الفنية عن طريق بوابة التراخيص الرسمية في موقع الهيئة، وإقامة أي حفلة فنية دون الحصول على ترخيص اللجنة والالتزام بما يرد في الرخصة من ضوابط ومعايير فإنها ستكون معرضة للإلغاء والعقوبات المشددة التي تترتب على ذلك والتي تصل إلى تجميد الترخيص وفرض غرامات مالية.
، "الترفيه" تعدّل اللجنة الفنية بـ"الثقافة".. وتعيّن 5 أعضاء ،
المصدر : الخليج 365
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