محمد بن مسعود - الدمام - يربط "الحازمي- بيشة" والعلاية.. و"القرني": تسهيل للمسافرين نفذت بلدية الحازمي ببيشة في منطقة عسير، مشروع السفلتة بطريق صدر الباقرة الرابط بين طريق "الحازمي-بيشة" العام مع طريق العلاية. وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أنه تم تنفيذ المشروع ليستخدمه قائدو المركبات بشكل آمن ودائم للتسهيل على المسافرين من المناطق المجاوره في منطقة عسير إلى حجاج بيت الله وغيرهم المتجهين إلى بلقرن والباحة والطائف وغيرها؛ حيث يختصر عليهم الوقت والمسافة من طريق خميس مشيط العام دون مرورهم بالمحافظة". بالصور.. مشروع سفلتة طريق صدر الباقرة يرى النور صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-19 نفذت بلدية الحازمي ببيشة في منطقة عسير، مشروع السفلتة بطريق صدر الباقرة الرابط بين طريق "الحازمي-بيشة" العام مع طريق العلاية. وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أنه تم تنفيذ المشروع ليستخدمه قائدو المركبات بشكل آمن ودائم للتسهيل على المسافرين من المناطق المجاوره في منطقة عسير إلى حجاج بيت الله وغيرهم المتجهين إلى بلقرن والباحة والطائف وغيرها؛ حيث يختصر عليهم الوقت والمسافة من طريق خميس مشيط العام دون مرورهم بالمحافظة". Advertisements 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 02:49 PM يربط "الحازمي- بيشة" والعلاية.. و"القرني": تسهيل للمسافرين يربط "الحازمي- بيشة" والعلاية.. و"القرني": تسهيل للمسافرين نفذت بلدية الحازمي ببيشة في منطقة عسير، مشروع السفلتة بطريق صدر الباقرة الرابط بين طريق "الحازمي-بيشة" العام مع طريق العلاية. وأكد رئيس بلدية الحازمي المهندس إبراهيم بن صالح القرني، أنه تم تنفيذ المشروع ليستخدمه قائدو المركبات بشكل آمن ودائم للتسهيل على المسافرين من المناطق المجاوره في منطقة عسير إلى حجاج بيت الله وغيرهم المتجهين إلى بلقرن والباحة والطائف وغيرها؛ حيث يختصر عليهم الوقت والمسافة من طريق خميس مشيط العام دون مرورهم بالمحافظة". ، بالصور.. مشروع سفلتة طريق صدر الباقرة يرى النور ،

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