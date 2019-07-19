محمد بن مسعود - الدمام - "الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات عبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-07-19 ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات. 19 يوليو 2019 - 16 ذو القعدة 1440 01:46 PM Advertisements ألزمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إحدى "مشهورات" التواصل الاجتماعي، بحذف إعلان عن (إبر تنحيف)، فيما أعلنت "الهيئة" استدعاءها لاستكمال الإجراءات. ، "الغذاء والدواء" تُلزم "مشهورة" بحذف إعلان في حسابها على "سناب شات" .. وتستدعيها لاستكمال الإجراءات ،

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