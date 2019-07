مرسوم ملكي ينقل صلاحيات 'الداخلية' إلى 'أمن الدولة' بمكافأة المرشدين عن جرائم الرشوة ونشر أحكامها

دبي - بواسطة محمد فارس © REUTERS/Waleed Ali Saudi Arabia's King Salman bin Abdulaziz attends the 14th Islamic summit of the Organisation of Islamic Cooperation (OIC) in Mecca, Saudi Arabia June 1, 2019. REUTERS/Waleed Ali

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مرسوماً ملكياً، بتعديل نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/26) بتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء أخيراً على التعديل.

وينص التعديل على إحلال عبارة “لرئاسة أمن الدولة” محل عبارة “لوزارة الداخلية” في المادة (17) من النظام، وإحلال عبارة “رئاسة أمن الدولة” محل عبارة “وزارة الداخلية” في المادة (21) من النظام نفسه.

وبموجب التعديل، أصبح من اختصاص رئاسة أمن الدولة مكافأة المرشدين عن جرائم الرشوة، ونشر وإعلان الأحكام الصادرة في تلك الجرائم.

حيث كانت المادة (17) من النظام تنص على: “كل من أرشد إلى جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام وأدت معلوماته إلى ثبوت الجريمة ولم يكن راشيا أو شريكا أو وسيطا يمنح مكافأة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد عن نصف قيمة المال المصادر، وتقدر المكافأة الجهة التي تحكم في الجريمة، ويجوز لوزير الداخلية صرف مكافأة أعلى من المبلغ الذي يحدد بمقتضى هذه المادة، وذلك بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها”.

بينما كان نص المادة (21): “على وزارة الداخلية نشر الأحكام التي تصدر في جرائم الرشوة وإعلانها”.