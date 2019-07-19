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قدمت شركتان سيارة ” هيونداي سوناتا ” موديل 2019 كهدية تقديراً لما قدمه حارس مرمى الأهلي المعتزل عبدالمجيد الغامدي، للكرة السعودية. وتحملت شركتا”المجدوعي هيونداي ” و ” كريم ” لخدمات التوصيل قيمة السيارة التي سلمت للحارس الغامدي، بينما تكفلت شركة ” ميدغلف ” بتأمين السيارة.
يذكر أن اللاعب الدولي المعتزل عبدالمجيد الغامدي كشف في حوار صحفي عن معاناته بعد الاعتزال، وكيف يعيش على الكفاف من عمل بسيط لتوفير لقمة العيش لأسرته المكونة من 9 أفراد، فضلاً عن تراكم الديون عليه. وتفاعل ناشطون مع قضية الغامدي وجرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لتتكفل الشركتان بتوفير السيارة له، إلى جانب تقديم جمعية الرياضيين الخيرية بعض المساعدات له، كما أمن له رئيس الجمعية وظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد: بعد حديثه عن معاناته من الفقر بعد الاعتزال .. شركتان تقدمان “هدية ثمينة” لحارس... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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