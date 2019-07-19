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الأمير سلطان بن سلمان يطّلع على آليات أمريكية لتطوير الصواريخ الفضائية

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التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سبيس إكس» جوين شوتويل، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ شوتويل أطلعت الأمير سلطان على ما تقدمه الشركة من أعمال لتطوير الصواريخ والمركبات الفضائية.

ولم يشر البيان إلى مزيدٍ من التفاصيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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