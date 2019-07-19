الأمير سلطان بن سلمان يطّلع على آليات أمريكية لتطوير الصواريخ الفضائية

التقى رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «سبيس إكس» جوين شوتويل، في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأفاد بيانٌ صادرٌ عن الهيئة، اليوم الجمعة، اطلعت عليه «عاجل»، بأنّ شوتويل أطلعت الأمير سلطان على ما تقدمه الشركة من أعمال لتطوير الصواريخ والمركبات الفضائية.
ولم يشر البيان إلى مزيدٍ من التفاصيل.
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