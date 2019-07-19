ضبط أغذية مجهولة المصدر وإزالة بسطات عشوائية في خميس مشيط

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الجمعة، إزالة بسطات عشوائية وضبط مواد غذائية مجهولة المصدر في بلدية خميس مشيط.

وذكر بيانٌ مقتضبٌ صادرٌ عن أمانة المنطقة، اطلعت عليه «عاجل»، أن بلدية خميس مشيط أزالت البسطات العشوائية وتمكنت من مصادرة ١٠٠ كيلو جرام من الفواكه والمكسرات المجهولة المصدر؛ وذلك ضمن جهودها اليومية في حملة الرقابة البلدية.

في شأن آخر، أعلنت أمانة المنطقة تنفيذ مبادرة «لكل جدارية بصمة»؛ وذلك بهدف إضفاء طابع جمالي على الأماكن العامة بمدينة أبها، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا.

وصرح أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي أن المبادرة تأتي بالتعاون مع أبرز المواهب الفنية التشكيلية المبدعة من شباب وشابات المنطقة، ضمن أهداف تحسين المشهد الحضري الذي يعد من أبرز برامج التحول الوطني في القطاع البلدي، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وتسعى المبادرة، بحسب الحميدي، إلى نشر الوعي بقيمة الأعمال الفنية ودورها في تنمية حس انتماء الإنسان إلى المكان، لتساهم في الارتقاء بمستوى الذوق العام، عبر تعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الأماكن العامة؛ لكونها مكتسبات وطنية.