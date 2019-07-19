السعودية اليوم / سفير خادم الحرمين الشريفين يستقبل النائب اللبناني الياس حنكش



بيروت 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بن عبد الله بخاري اليوم في مقر السفارة ببيروت النائب اللبناني الياس حنكش.

وجرى خلال اللقاء التداول في مجمل المستجدات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

// انتهى //

14:00ت م

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