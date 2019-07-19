السعودية اليوم / الأمن التونسي يوقف مهاجرين غير شرعيين



تونس 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

أوقف الأمن التونسي خمسة مهاجرين غير شرعيين في منطقة كركوان التابعة لمدينة قليبية شمال شرق تونس.

وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بيان لها اليوم ، أنه تم الاحتفاظ بالمجموعة بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

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13:37ت م

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