رئيس أذربيجان يبحث مع الصمعاني تعزيز العمل المشترك

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

استقبل الرئيس الأذربيجاني إلهام حيدر علييف، اليوم الجمعة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، في العاصمة باكو.

وفي بداية اللقاء رحّب الرئيس الأذري بوزير العدل والوفد المرافق، مؤكداً أن جمهورية أذربيجان تتطلع إلى تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، بما يعود بالمنفعة على البلدين الشقيقين.

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فيما نقل وزير العدل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله -، منوهاً بعمق العلاقة بين المملكة وجمهورية أذربيجان، والحرص المتبادل على سبل تعزيزها في مختلف المجالات، منها: توقيع مذكرة التفاهم بين وزارتي العدل في البلدين الشقيقين، وبرنامج التعاون المشترك في المجال العدلي الموقع أخيراً.

وقدّم الشكر الجزيل على الحفاوة التي لاقاها والوفد المرافق له خلال زيارته لأذربيجان، متطلعاً إلى المزيد من التعاون المشترك الذي يصب في مصلحة تطوير القطاع العدلي بين الجانبين.