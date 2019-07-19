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تحذير من وضع العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام
متابعات الخليج 365 - متابعة
تسبّبت عدوى نادرة وخطيرة في إصابة امرأة بريطانية بالعمى في إحدى عينيها، بعد أن استحمت وسبحت وهي ترتدي عدساتها اللاصقة.
ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض في إنجلترا، فإن العدوى ناتجة عن التخزين غير السليم وغير الصحيح للعدسات اللاصقة أو التعامل معها أو تطهيرها.
وعلى الرغم من أنه تمت معالجة المرأة، البالغة من العمر 41 عاماً، من العدوى التي حلّت بها، لكنها لم تستعد الرؤية في عينها اليسرى؛ بسبب ندبة القرنية الكثيفة المركزية وإعتام عدسة العين إلا بعد علاج مكثف استغرق 12 شهراً.
يُشار إلى أنه في شهر مايو، حثّ أطباء العيون أولئك الذين يرتدون العدسات اللاصقة على التفكير مرتين قبل النوم وهم يرتدونها، سواء تلك العدسات الصلبة أو الناعمة.
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