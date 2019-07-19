هنا .. نتائج قياس اختبار القدرات المعرفية 1440الفترة الأولى برقم السجل عبر المركز الوطني للقياس...

أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم في المملكة العربية السعودية، عن نتائج إختبار القدرة المعرفية للموظفين العاملين بالمملكة 1440 هجرية، والتي تلقى اهتمامًا واسعًا من الموظفين الذين يبحثون بكثافة عن هذه النتائج،وخلال السطور التالية يوضح موقع كل التفاصيل حول إختبار القدرة المعرفية.
نتائج اختبار القدرة المعرفية 1440:
وتعتبر المؤسسات العامة في المملكة العربية السعودية،إختبار القدرة المعرفية شرطا أساسيا لقبول المتقدمين للوظائف المختلفة للجنسين،ويعد واحد من أهم الإختبارات ويهتم بتحديد مدى الإمكانيات والقدرات المعرفية التي يمتلكها المتقدم،من أجل إدراك العلاقات بين الأحداث والأشياء، لاصدار الحكم الصحيح عليها.
موعد تطبيق اختبار القدرة المعرفية للموظفين 1440 هـ :
أعلن المركز الوطني للقياس والتقويم بدأ التطبيق الفعلي لاختبار القدرات المعرفية للموظفين بداية ٢- ١٠- ٢٠١٩، على وظائف السلم العام.
وأوضح المركز عبر الحساب الخاص به على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن إعلان نتائج اختبار القدرة المعرفية الفترة الأولى،بداية من اليوم الخميس 18 – ٧- 2019 الموافق 18 من ذو القعدة 1440.
أهمية اختبار القدرة المعرفية للموظفين:
تكمن أهمية اختبار القدرة المعرفية للموظفين الذي أعلن عنه المركز الوطني للقياس والتقويم، وهي كالتالي: وسيلة الفرد في التعلم واكساب المعرفة، واستخدام الفرد لها في حل المشكلات ومواجهة المواقف الحياتي، ومساعدة الفرد في التكيف مع الظروف البيئية المحيطة به.
رابط الإستعلام عن نتائج إختبار القدرة المعرفية:
يستطيع جميع المتقدمين لاختبار القدرة المعرفية 1440، الإستعلام عن نتائج الإمتحان الخاصة بهم بكل سهولة ويسر، وذلك من خلال الدخول على رابط المركز الوطني للقياس والتقويم.