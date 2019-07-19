تسجيل سند محمد بن سلمان : حل مشكلة عدم وصول رابط تفعيل سند الزواج

يبحث عدد كبير من المواطنين في المملكة عن طريقة تسجيل سند محمد بن سلمان، وأعلن البرنامج من خلال الحساب الرسمي على تويتر، أن بعض المتقدمين قد يواجه صعوبة في الحصول على رابط التفعيل، وفي هذا السياق أوضح البرنامج أنه في حال مواجهتك لأي من المشاكل المتعلقة بـ تقديم سند الزواج يمكنك إعادة المحاولة في وقت لاحق، وأفاد البرنامج أنه في حال كتابة بريدك الإلكتروني بشكل غير صحيح يمكنك إعادة تسجيل سند الزواج مرة أخرى بعد مرور 72 ساعة.

شروط سند محمد بن سلمان

هذا وأوضح البرنامج في أكثر من مرة أن هناك عدد من الضوابط والشروط التي على أساسها يتم صرف عطاء سند الزواج، ومن أبرز شروط سند الزواج أن يكون الزوج والزوجة سعوديين الجنسية، ومن أهم شروط سند محمد بن سلمان، أن يتراوح عمر الزوج من 20 إلى 41 عاماً، والزوجة يتراوح بين 18 إلى 40 عاماً، وأن يكون ذلك هو الزواج الأول للرجل، كما يشترط على المتقدم على سند الزواج أن يكون حاصلاً على مؤهل الثانوية العامة، كما يشترط أن يكون عقد الزواج مر عليه أكثر من عام من تاريخ التقديم، وألا يتجاوز الدخل الشهري بالنسبة للرجل عن 4000 ريال، كما يجب ألا يزيد المهر عن 50000 ريال، ويشترط إتمام دورة الوعي المالي وتحقيق ما لا يقل عن 60 بالمائة، على أن تكون الأولوية لأبناء الشهداء، الأيتام، ذوي الإعاقة.

التسجيل في سند محمد بن سلمان

وكان البرنامج نشر من خلال تغريدات على موقع التواصل تويتر، عدة تغريدات بشأن طريقة التسجيل في البرنامج، وأوضح الحساب الرسمي أن التسجيل في سند محمد بن سلمان يكون عبر زيارة موقع سند محمد بن سلمان، ومن ثم اختيار صفحة مبادرة الزواج، ويجب التأكد من كافة الشروط والمعايير المطلوبة بالنسبة للمتقدم، بما فيها الشروط التي سبق وتم الإشارة لها.

تسجيل سند محمد بن سلمان

بعد الإطلاع على شروط سند للزواج، أوضح البرنامج وأنه بعد الإطلاع على المعايير والشروط المطلوبة، يستطيع المتقدم الحصول على العطاء من خلال رابط تسجيل سند محمد بن سلمان، وذلك بعد تطابق الشروط، إنشاء حساب وكتابة بيانات المستفيد ومن ثم اجتياز دورة الوعي المالي، وعلى المتقدم في هذه الحالة انتظار رسالة اعتماد الطلب، لذلك ينصح بكتابة رقم الجوال بشكل صحيح، والبريد الإلكتروني.