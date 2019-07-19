السعودية | جثمان السعودي غريق نياغارا يصل جدة

شكرا لقرائتكم جثمان السعودي غريق نياغارا يصل جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استقبلت أسرة المبتعث السعودي، قاسم عداوي، الذي توفي غرقاً بعد سقوطه في شلالات نياغرا بالولايات المتحدة الأميركية، جثـمانه في جدة، الجمعة، ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مطمئنة وصابرة.

وقال شقيقه عيسى عداوي لـ"العربية.نت": "ستتم الصلاة على جثمان الفقيد في الحرم المكي تنفيذاً لوصيته، والصلاة عليه بعد صلاة عصر اليوم، في حين أن الأسرة تعيش لحظات الحزن والصبر على فقد ابنها الغالي، ونسأل الله أن يكتبه مع الشهداء، فسيرة شقيقي قاسم مليئة بالسجايا الطيبة والسيرة الحسنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون".