المسار الالكتروني – طالع الان رابط التسجيل بالمسار الالكتروني حجاج الداخل 1440 – هنا...

نستمر معكم زوارنا في متابعة المسار الالكتروني لحجاج الداخل حيث انطلاق عملية التسجيل المباشر عبر الرابط الرسمي الخاص وزارة الحج للعام الهجري 1440ه حيث نرصد مع حضراتكم المزيد من التفاصيل حول بوابة المسار الالكترونى 1440 حجاج الداخل ووزارة الحج.

نتعرف معكم متابعينا موعد فتح المسار الالكتروني لحجاج الداخل والخطوات اللازمة للتسجيل بالمسار الإلكتروني والذي يفتح أبوابه للراغبين في تسجيل حج الداخل 1440 قريبا.

المسار الالكتروني لحجاج الداخل

من المقرر أن تطلق وزارة الحج والعمرة المسار الإلكتروني وهو الموقع المنوط بالتسجيل للراغبين في الحج من خلاله للمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث يعد الطريقة الوحيدة للحجز والذي طورته الوزارة مؤخرا في محاولة لتحمل الضغط الذي قد يحدث أيام التسجيل.

تسجيل حج الداخل 1440

من المتوقع أن يكون هناك إقبالا كثيفا على التسجيل في الحج المخفض والميسر بداية التسجيل وعلى من يرغب في التسجيل الالتزام بمواعيد فتح البوابة الإلكترونية غرة ذي القعدة.

بوابة المسار الالكتروني لحجاج الداخل 1440

سيتم تفعيل رابط التسجيل في حج الداخل 1440 مباشرة في الموعد المحدد تمهيدا لاستقبال طلبات الراغبين في الحج من داخل المملكة.

رابط التسجيل بالمسار الالكتروني لحجاج الداخل

قامت وزارة الحج والعمرة بإلزام جميع حجاج الداخل المقيمين بالمملكة العربية السعودية بالتسجيل عبر رابط المسار الإلكتروني المخصص للحج عبر البوابة الخاصة بالوزارة، حيث حددت الوزارة يوم الخميس المقبل كموعد يتم فيه استقبال طلبات التسجيل بالمسار الإلكتروني على أن يستمر التسجيل بالمسار مدة شهر كامل إذ يعد الطريقة الوحيدة للحجز بالنسبة لحجاج الداخل من السعوديين ولن يتم النظر للطلبات التي تتم من خلال مكاتب الحملات لذا سيتم التسجيل عبر رابط وزارة الحج والعمرة.

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رابط وزارة الحج والعمرة من هنا

رابط تسجيل حج الداخل 1440 من هنا

سنتابع مع حضراتكم عملية التسجيل الخاصة ببوابة المسار الإلكتروني للحج عبر وزارة الحج والعمرة.

ذكر عضو المجلس التنسيقي لشركات حجاج الداخل “محمد القرشي” إن التسجيل سيتاح خلال الموقع حتى يوم السابع من شهر ذي الحجة أو في حالة اكتمال كافة المقاعد المخصصة لحجاج الداخل بكافة الشركات العاملة، حيث أشار لأهمية اختيار الباقات وتحديد أعداد الحجاج، إذ سيتم إرسال رسالة نصية على الجوال تفيد بالتسجيل وتحديد موعد سداد الرسوم، لأنه في حالة إذا لم يتم السداد خلال الفترة المحددة سيتم إلغاء الحجز وسيتم طرح المقعد مرة أخرى بالمسار للتسجيل عليه كما حذر أيضا من المكاتب الوهمية حيث أن جميع الإجراءات لا تتم إلا من خلال المسار الإلكتروني.

سيتم عبر الرابط تسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج حيث تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار ويتم الاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة بالبوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة وحتى يتمكن زائر البوابة من الحجز فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق الدخول في المرحلة التي انطلقت في 1440/9/15 والتي خصصت للتعريف بالبرامج والباقات.

خطوات التسجيل بالمسار الإلكتروني

زيارة الموقع الإلكتروني للمسار

إدخال البيانات الشخصية للتأكد من أحقية المستفيد من الحج

اختيار باقة الحج وإصدار الفاتورة على أن ترفع البيانات لوزارة الداخلية بعد السداد لإصدار تصريح ثم ترسل بيانات الحاج لشركة الحج لترتيب استقباله وخدمته أيضا.

باقات خدمة الضيافة

باقة ضيافة (1) : أسعارها تتراوح ما بين (7561-8161) ريال وتوفر “ باقة ضيافة 1 بلس ” ميزة السكن بمكة المكرمة.

: أسعارها تتراوح ما بين (7561-8161) ريال وتوفر “ ” ميزة السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (2) : أسعارها تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال وتوفر “ باقة الضيافة 2 بلس ” ميزة السكن بمكة المكرمة.

: أسعارها تتراوح ما بين (7310 – 7910) ريال وتوفر “ ” ميزة السكن بمكة المكرمة. باقة ضيافة (3) : تتراوح أسعارها ما بين (6508- 7108) ريال وتوفر “ باقة ضيافة 3 بلس ” خدمة السكن بمكة المكرمة

: تتراوح أسعارها ما بين (6508- 7108) ريال وتوفر “ ” خدمة السكن بمكة المكرمة باقة ضيافة (4) : تتراوح أسعارها ما بين (5708 -6308) ريال وتوفر “ باقة ضيافة 4 بلس ” ميزة السكن في مكة المكرمة

: تتراوح أسعارها ما بين (5708 -6308) ريال وتوفر “ ” ميزة السكن في مكة المكرمة باقة ضيافة (1 أبراج) : ويبلغ سعرها (11905 ريال) ويخصص للحجاج الذين يسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية

: ويبلغ سعرها (11905 ريال) ويخصص للحجاج الذين يسكنون في أبراج منى الستة المملوكة لشركة منى العقارية باقة اقتصادي1 “برنامج حج مخفض التكلفة” ويقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات وتتراوح أسعار الباقة ما بين (3447- 4797) ريال

“برنامج حج مخفض التكلفة” ويقدم هذا البرنامج لجميع المخيمات وتتراوح أسعار الباقة ما بين (3447- 4797) ريال باقة اقتصادي2 “برنامج الحج الميسر” بتكلفة (3465) ريال ويشمل توفير مساكن للحجاج بمكة المكرمة وفي مشعر عرفات فقط.

هذا وتقدم جميع البرامج باقات متعددة الشرائح من الخدمات الأساسية وذات قيمة مضافة للسكن والنقل والإعاشة لخدمة الحجاج.