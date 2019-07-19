، نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية على نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - الحالة تشمل "شرورة ويدمة وثار" وتستمر لـ 8 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بمنطقة نجران، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وتشمل الحالة "مدينة نجران، ومحافظات: شرورة، ويدمة، وحبونا، وثار، وخباش، وبدر الجنوب"، وتستمر الحالة حتى الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.