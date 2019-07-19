شاهد: هاشتاق “نطالب إعفاء أمين أمانة حائل” يتصدر الترند .. و “أمانة المنطقة”...

تصدر هاشتاق دشنه مواطنون في منصة التواصل الاجتماعي “تويتر” بعنوان “نطالب إعفاء أمين أمانة حائل” الترند في المملكة بعدما بث المغردون عددا من الفيديوهات والصور التي تكشف سوء تنفيذ الخدمات الرئيسية داخل الأحياء.

التأخر في تنفيذ الأعمال

وقال مغرد: “نطالب بإعفاء أمين أمانة حائل والله ليس حقداً وليس كرهاً ولكن للتأخر الذي نراه في جميع أنحاء مدينة حائل من شوارع من تشجير من حدائق من أرصفة .كدنا نشك بأن ليس هناك أمين لبلدية حائل ومسئول يرى ويتابع ما ينتقد وما يقترح … بالعربي ( الطاسة ضايعة )”. وتابع: مغرد : ” سبع سنوات لم يقدم شي لحائل ولا ألوم أهل الخرج يوم يحتفلون بنقله عنهم سنيين والخرج بأخر قائمة المدن حتى نقل عنهم والله يسامح اللي رماه على أهل حائل من ٢٠١٥ نطالب بتغييره ولا حياة لمن تنادي مع أن المدينة سياحية وهامه لكن الله يعين”.

سوء السفلتة وانعدام النظافة

وأشار مغرد إلى سوء السفلتة وانعدام النظافة، وتكسر الأرصفة، وعدم وجود أولويات رئيسية في التطوير داخل المدينة. قائلا : ” من الطبيعي أن يطالب أهالي حائل الكرام ويرفعوا صوتهم في كل منبر فأهلها أدرى بشعابها الجميلة وشوارعها المحفرة وأرصفتها المكسرة وحدائقها المهملة ونظافتها ونظارتها قبل أن تهمل ومن يقف أمام هذا الأمر جاهل او مجامل فالناس شهود الله بأرضه ومن حقهم أن يقولوا نطالب بإعفاء أمين أمانة حائل “.

الأمانة تعلق

وقال مدير برنامج خدماتي في أمانة حائل ومدير المركز الإعلامي للأمانة سعد الثويني: “من الطبيعي حينما تعمل جهة خدمية بحجم الأمانة ويتقاطع مع أعمالها أعمال خدمية من جهات أخرى، لابد أن يكون هنالك ملاحظات ويتم رصدها ومعالجتها رغم وجود بعض العوائق إلا أنه يتم العمل على إنهاء هذه العوائق التي قد تستغرق وقتا قبل أن تتم معالجة الملاحظات”. وأضاف الثويني: “لدينا برنامج خدماتي الذي يقدم 100 خدمة فورية عبر واتس اب رقم 0593222940 وطريقة عمله بأن يكون المواطن هو المدير يقوم بإرسال صورة وإحداثية ملاحظته على الواتس اب وتحت إمرته عدد من الفرق التنفيذية خصصت لتنفيذ الملاحظة خلال 48 ساعة، إضافة للأعمال اليومية التي تقوم بها الأمانة من سفلتة وأرصفة ونظافة وصيانة ومعالجة للتشوهات البصرية”. وأشار إلى أن هناك مشاريع تطويرية لكافة المنطقة .