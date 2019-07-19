جامعة الملك سعود: بدء القبول في الدبلومات التأهيلية

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أعلن مركز التدريب وخدمة المجتمع بجامعة الملك سعود بشرق الرياض عن بدء القبول بالدبلومات التأهيلية المدفوعة للعام الدراسي 1440 / 1441 هـ للطلاب والموظفين والعسكريين بالقطاعات الحكومية والعسكرية لحملة الثانوية العامة للطلاب والموظفين والعسكريين بالقطاعات الحكومية والعسكرية للفترة المسائية وذلك وفقا للمسميات التالية : دبلوم الموارد البشرية ودبلوم إدارة الأعمال والتسويق ودبلوم الحاسب الآلي التطبيقي ودبلوم الأمن والسلامة والإدارة المكتبية . وسيتم التسجيل لهذه الدبلومات عبر الرابط التالي: https://cttc.ksu.edu.sa/ar/DB





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