نتائج وظائف مستشفى جامعة جازان

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أعلنت جامعة جازان عن نتائج الفرز الأولي للمتقدمين على وظائف التشغيل الذاتي بالمستشفى الجامعي. وستجرى الاختبارات والمقابلات الشخصية للمفاضلة بين المتقدمين يوم الخميس 22/ 11 /1440هـ للمزيد من التفاصيل زيارة الرابط التالي: https://www.jazanu.edu.sa/Administrations/gamsjuhop/Pages/jobs201907.aspx





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