لقطات تُوثِّق لحظة العثور على مفقود «صحراء الرياض»

أعلنت جمعية غوث للإنقاذ، اليوم الجمعة، العثور على مواطن فُقد في صحراء مدينة الرياض، بعد تعطُّل سيارته.

وقالت الجمعية، في بيانٍ اطلعت عليه «عاجل»: «الحمد لله.. المفقود بخير وصحة طيبة ولله الحمد والمنة.

وهذا فيديو للفريق معه -وفقهم الله جميعًا- ولم يصلنا حتى الآن تأكيد عمن عَثر عليه جزاه الله خيرًا».

ونشرت «غوث» مقطع فيديو للمواطن البالغ من العمر 48 سنة برفقة أعضاء الجمعية فور العثور عليه في الصحراء.

وكانت الجمعية قد أعلنت، مساء أمس الخميس، أنها تلقت بلاغًا عن فقدانه؛ حيث انقطع الاتصال به مع ذويه، بعد أن أبلغهم أنه متعطل بالسيارة في الصحراء، فدفعت «غوث» فرقها للبحث عن المفقود، وهو ما كُلِّل بالنجاح.

ولم تُقدِّم الجمعية أي معلومات إضافية بشأن هوية المواطن أو المكان الذي فُقِد فيه تحديدًا في الرياض.