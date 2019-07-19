«الأرصاد» تُحذِّر قاطني مكة من رياح ترابية وسحب رعدية

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، من تعرُّض منطقة مكة المكرمة لرياح ترابية وسحب رعدية وتدني مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وقالت الهيئة -في سلسلة تنبيهات اطلعت عليها «عاجل»- إن محافظة القنفذة ومدينة الليث تشهدان رياحًا سطحية نشطة مصحوبة بأتربة مثارة، وتدنيًا في مدى الرؤية حتى التاسعة مساءً.

يأتي هذا فيما تشهد أجزاءٌ أخرى من مكة -وتحديدًا (أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، الكامل، الموية، خليص، رابغ، ميسان)- سحبًا رعدية ونشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية حتى العاشرة من مساء اليوم.

وكانت الهيئة قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس اليوم الجمعة، توقعت فيه استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، والرياض، والقصيم».

وأشارت الهيئة إلى نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على الجزء الجنوبي من ساحل البحر الأحمر والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ومنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وعلى مناطق «حائل، ونجران، والجوف، والحدود الشمالية».