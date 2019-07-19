السعودية اليوم / وكيل إمارة الباحة يلتقي رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية



الباحة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واس

التقى وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، بديوان الإمارة أمس، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور اللويحق بالشويعر ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة, ونقل اللويحق خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الذي يحرص كل الحرص على جعل الباحة أكثر نمواً وتطوراً في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

وأكد وكيل إمارة المنطقة أن الإمارة تسعى دوماً إلى التسهيل الاستثماري في جميع قطاعاته وخاصة القطاع العقاري الذي يعد من أهم عناصر الاستثمار, مبيناً أن الإمارة وبتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة نظمت العديد من الملتقيات وورش العمل لتطوير الاستثمار بالمنطقة وفقاً لرؤية المملكة 2030.

من جانبه أعرب الشويعر عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين في جميع القطاعات, مؤكداً أن الباحة تستحق الدعم كونها من أهم مناطق الجذب السياحي بالمملكة, مشيراً إلى أن اللقاء الذي أقيم برعاية إمارة المنطقة بالتعاون مع الأمانة سيكون له الأثر على الاستثمار في الباحة، مقدماً شكره لوكيل الإمارة على حفاوة الاستقبال وكرّم الضيافة، متمنياً التوفيق للجميع.

// انتهى //

12:44ت م

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الباحة 16 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 19 يوليو 2019 م واسالتقى وكيل امارة منطقة الباحة الدكتور عقاب بن صقر اللويحق، بديوان الإمارة أمس، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر, وأعضاء اللجنة الذين يزورون المنطقة حالياً.وفي بداية اللقاء رحب الدكتور اللويحق بالشويعر ومرافقيه، متمنياً لهم التوفيق في زيارتهم للمنطقة, ونقل اللويحق خلال الاستقبال تحيات صاحب السمو الملكي الدكتور حسام بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الذي يحرص كل الحرص على جعل الباحة أكثر نمواً وتطوراً في ظل الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة -أيدها الله-.وأكد وكيل إمارة المنطقة أن الإمارة تسعى دوماً إلى التسهيل الاستثماري في جميع قطاعاته وخاصة القطاع العقاري الذي يعد من أهم عناصر الاستثمار, مبيناً أن الإمارة وبتوجيهات ومتابعة سمو أمير المنطقة نظمت العديد من الملتقيات وورش العمل لتطوير الاستثمار بالمنطقة وفقاً لرؤية المملكة 2030.من جانبه أعرب الشويعر عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير المنطقة على ما يقدمه من تسهيلات للمستثمرين في جميع القطاعات, مؤكداً أن الباحة تستحق الدعم كونها من أهم مناطق الجذب السياحي بالمملكة, مشيراً إلى أن اللقاء الذي أقيم برعاية إمارة المنطقة بالتعاون مع الأمانة سيكون له الأثر على الاستثمار في الباحة، مقدماً شكره لوكيل الإمارة على حفاوة الاستقبال وكرّم الضيافة، متمنياً التوفيق للجميع.// انتهى //12:44ت م0023

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