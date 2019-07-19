حالة السكن هل تؤثر على حساب المواطن ؟

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكّد حساب متابعات الخليج 365 أن حالة ونوع السكن لا تؤثر على دعم حساب متابعات الخليج 365 مشيراً إلى أنه في حال انطبقت شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق على المسجلين سيشملهم الدعم.

كما شدّد حساب متابعات الخليج 365 على أن انتهاء الهوية الوطنية لا يؤثر على استحقاق الدعم، مفيداً أنه لا بد أن يكون الحساب البنكي الخاص بالمستفيدين الرئيسي ” نشطاً ” ليتم صرف الدعم داعياً مَن يواجه مشاكل في صرف المبالغ المودعة في حساباتهم إلى مراجعة البنك الخاص به.

وأهاب حساب متابعات الخليج 365 بالمستفيدين ضرورة تحديث بياناتهم وبيانات التابعين حال طرأ عليها أي تغيير.

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وقال حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار شخص يريد تغيير بيانات الدخل بالقول : في حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات، وفي حال تم تعديل بيانات الدخل لديك بعد تاريخ 10 يوليو سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى ضمن دورة الدفع لشهر سبتمبر .

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.