شروط تسجيل جدارة للتقديم على وظائف وزارة المالية

منحت وزارة الخدمة المدنية الجهات الحكومية الصلاحيات التي تمكنها من القيام بشغل الوظائف الشاغرة المعتمدة ضمن ميزانيتها وفق الضوابط النظامية المتبعة، والتي من أبرزها أن يكون التقديم على المفاضلات الوظيفية عن طريق منظومة التوظيف جدارة، وأن تحدد شروط شغل الوظائف وفقاً للمؤهلات المحددة لها بحسب ما هو وارد في دليل تصنيف الوظائف في الخدمة المدنية وشروط شغل الوظائف والقواعد التصنيفية حسب أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وأن يتم الإعلان عن الوظائف المراد شغلها في مواقع الجهات الحكومية وفي وسائل الإعلام المحلية.

وصف منظومة جدارة

تمكن منظومة جدارة طالبي العمل، من المواطنين، تسجيل بياناتهم الشخصية، ومؤهلاتهم، وخبراتهم العملية، مع إرفاق الوثائق اللازمة. بالإضافة إلى توفير خدمة التقديم الإلكتروني على الوظائف الشاغرة التي يتم الإعلان عنها من قِبل الجهات الحكومية، والمتوافقة مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم.

وبعد ذلك، يتم مطابقة وتدقيق البيانات آلياً، ثم تمرر هذه البيانات عبر نظام الترشيح الآلي، ليتم بعدها عرض نقاط الترشيح لجميع المتقدمين على الإعلان، مع رغباتهم من الوظائف، إضافةً إلى الوظائف التي تم ترشحهم عليها.

Advertisements

شروط التسجيل في جدارة

أن يكون المستخدم سعودي الجنسية

أن يكون المسجل في الخدمة من حملة درجة البكالوريوس فما فوق

وظائف وزارة المالية

وكانت وزارة المالية دعت أمس الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الخدمة المدنية: (هنا)، مبينة أن إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان بلغ (59) وظيفة شاغرة (رجال، ونساء) بالمرتبة (5 / 6 / 7 / 8).

وأفادت الوزارة أن بدء التقديم عند الساعة (8) من صباح يوم الأحد الموافق 18 ذي القعدة 1440هـ، وحتى الساعة (11) مساءً يوم الخميس الموافق 22 ذو القعدة 1440هـ، على مدار (24) ساعة خلال الفترة الزمنية المحددة عبر منظومة جدارة، مشيرة إلى أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين) من خلال الدخول على نظام التوظيف جدارة والتأكد من صحة البيانات، والاختيار من بين الوظائف المعلنة، وفي حال وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية ومن ثم حفظ الطلب.

الفئات المستهدفة

وبينت وزارة المالية أن الفئات المستهدفة بالإعلان تضمنت الشروط والضوابط العامة التالية: خريجي المعاهد التخصصية، وخريجي الدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك خريجي درجة البكالوريوس والماجستير، والأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.