واشنطن تبدأ اصطياد طائرات إيران

2019-07-19

متابعات الخليج 365 - ترجمة: محمود نبيل

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون، تفاصيل إسقاط طائرة إيرانية بدون طيار فوق مضيق هرمز، في وقت متأخر من مساء الخميس، وهو الأمر الذي قابلته طهران بالنفي المعتاد.

وأسقط الجيش الأمريكي طائرة إيرانية بدون طيار في مضيق هرمز يوم الخميس، فيما وصفه الرئيس دونالد ترامب بأنه عمل دفاع عن النفس، بعد ساعات فقط من عرض كبير الدبلوماسيين الإيرانيين خارطة طريق متواضعة لتخفيف التوترات مع الولايات المتحدة.

تفاصيل العملية

وقال المسؤولون إن الطائرة الصغيرة نسبيًا كانت تُحلق على بعد 1000 متر من السفينة بوكسر، وهي سفينة هجومية برمائية تابعة للولايات المتحدة في المضيق.

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ولم يكن معروفًا ما إذا كانت الطائرة مسلحة من عدمه، لكن المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان، قال إنها “اقتربت إلى نطاق التهديد” قبل أن تسقطها الوسائل الدفاعية الأمريكية في المياه الدولية.

ومن جانبه، وصف الرئيس الأمريكي هذا الأمر بأنه “الأحدث في سلسلة من الأعمال الاستفزازية والعدائية من قبل إيران”.

نفي معتاد

وبدا وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، يحاول إخفاء هزائم بلاده العسكرية المتعددة في مضيق هرمز، حيث قال للصحفيين في الأمم المتحدة: “يجري التحقيق في قضية الطائرات بدون طيار، لكن بناءً على آخر الأخبار، ليس لدينا معلومات عن فقد طائرة بدون طيار”.

وفي مقر الأمم المتحدة، قال إنه مستعد لمناقشة السبل الممكنة للخروج من الأزمة التي اندلعت بعد انسحاب ترامب في العام الماضي من الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2015 بين إيران والقوى العالمية.