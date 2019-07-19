شكرا لقرائتكم أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 2013 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-19 أسعار الذهب عند أعلى مستوى منذ 2013 متابعات الخليج 365 - واس تجاوز سعر أوقية الذهب اليوم مستوى 1450 دولاراً أمريكياً وذلك للمرة الأولى منذ 10 مايو من العام 2013م حيث بلغ في المعاملات الفورية 1452.60 دولاراً أمريكياً في التعاملات المبكرة قبل تراجعه بنسبة 0.3 % إلى 1442.35 دولاراً أمريكياً.

وربح المعدن النفيس قرابة نسبة 2% منذ بداية الأسبوع الحالي ويتجه صوب تحقيق ثاني مكسب أسبوعي على التوالي، كما قفز اليوم سعر أوقيته في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 1.2 % إلى 1444.70 دولاراً أمريكياً.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر أوقية الفضة اليوم بنسبة 0.6 % إلى 16.43 دولاراً أمريكياً للأوقية والبلاتين بنسبة 0.9 % إلى 856.68 دولاراً أمريكياً والبلاديوم بنسبة 0.2 % إلى 1528.59 دولاراً أمريكياً.









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