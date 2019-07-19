رقم كنتاكي الموحد في السعودية + منيو الطلبات وكيفية طلب الاوردر أونلاين من على الإنترنت

سلسلة مطاعم كنتاكي KFC هي إحدى أكبر سلاسل المطاعم حول العالم والتي تنتشر وتتواجد في العديد من البلدان مع اختلاف تقييمها من بلد لأخرى إلا أنها تعد إحدى سلاسل المطاعم التي تحظى بتواجد كبير خاصة في البلدان العربية المُختلفة وهو ما دفعنا من خلال هذا المقال إلى إلقاء الضوء بصورة مُركزة على سلسلة مطاعم كنتاكي في السعودية حيث نستعرض سوياً رقم كنتاكي الموحد في السعودية كما نستعرض منيو كنتاكي في السعودية وكذلك الموقع الإلكتروني لسلسلة مطاعم KFC في المملكة العربية السعودية من أجل التيسير عليكم في طلب الطلبات والاوردر أونلاين من على الإنترنت.

سلسلة مطاعم كنتاكي KFC

تعتبر سلسلة مطاعم كنتاكي هي ثاني أكبر سلسلة مطاعم انتشاراً حول العالم حيث بدأت نشأتها في أمريكا وتحديداً في ولاية كنتاكي حيث جاءت فكرة تلك المطاعم في عام 1930 عندما أنشأ الكولونيل هارلاند ساندرز أول مطعم يقدم الوجبات السريعة. قبل أن يبدأ في إنشاء سلسلة المطاعم في 1952 لتكون انطلاقة لتلك السلسلة العريقة والموجودة حتى يومنا هذا.

سلسلة مطاعم كنتاكي KFC في الدول العربية

حتى عام 1973 كان لا يوجد أي فرع من فروع سلسلة المطاعم العالمية كنتاكي KFC في أي من البلدان العربية حينما تم افتتاح أول فروع تلك المطاعم في الكويت وكان ذلك في سبتمبر 1973 قبل أن تبدأ انطلاقة سلسلة مطاعم كنتاكي في الدول العربية وكانت ثاني الدول العربية لافتتاح فرع لمطعم KFC كنتاكي هي السعودية.

سلسلة مطاعم كنتاكي KFC في السعودية

كما ذكرنا فإن المملكة العربية السعودية كانت هي ثاني الدول العربية يتواجد بها فرع من فروع كنتاكي KFC قبل أن تتوسع شبكة فروع سلسلة المطاعم لتُغطي مُعظم إن لم يكن جميع الدول العربية بالإضافة إلى افتتاح العديد من المطاعم في كل بلد عربية مع التطور السريع للحياة البشرية فنجد العديد من فروع كنتاكي في السعودية وهي الدولة التي نحن بصدد الحديث عنها اليوم.

فروع كنتاكي KFC في السعودية

تنتشر فروع كنتاكي في السعودية بصورة كبيرة لكن يعُد أكبر فرعين من فروع كنتاكي KFC في السعودية هما فرع كنتاكي الرياض و فرع كنتاكي جدة وتُقدم كافة فروع كنتاكي في المملكة خدمات إعداد وتقديم الطلبات للعوائل والأفراد بمختلف الأعمار وكذلك تتوفر خدمة التوصيل المنزلي.

رقم كنتاكي الموحد لكافة فروع السعودية

هذا وكما ذكرنا فإن خدمة التوصيل المنزلي تتوفر في كافة فروع كنتاكي السعودية لذا نستعرض سوياً رقم كنتاكي الموحد لكافة فروع السعودية وهو 9200211 للتواصل مع مُقدمي خدمة كنتاكي في جميع البلدان والمناطق في السعودية.

طلب اوردر من كنتاكي السعودية أونلاين من على الانترنت

هذا ولا تكتفي سلسلة مطاعم كنتاكي في التسهيل على العملاء من أجل الوصول إليهم عبر الاتصال برقم كنتاكي الموحد في السعودية بل تُتيح أيضا إمكانية طلب أي أوردر تريدونه عبر الانترنت اونلاين وذلك من خلال زيارة موقع كنتاكي KFC السعودية : موقع كنتاكي السعودية

منيو كنتاكي السعودية وقائمة الطعام من كنتاكي KFC

نقدم لكم فيما يلي قائمة الطعام الخاصة بـ مطاعم كنتاكي KFC في السعودية من أجل التيسير عليكم في طلب الاوردرات والأطعمة التي تريدونها سواء قبل زيارة الفرع أو قبل طلب اوردر عن طريق كنتاكي توصيل من خلال رقم كنتاكي الموحد في السعودية أو موقع كنتاكي على الانترنت.

اسعار منيو كنتاكي السعودية الجديدة (تحديث)

اسم الوجبة صورة الوجبة محتويات الوجبة السعر ديو الدجاج و الروبيان 2 قطعة دجاج, 5 قطع روبيان, بطاطا, كول سلو, مشروب + 2 صوص 32 ريال سعودي سوبر ستربس الجديد 5 قطع ستربس (مع صوص الباربكيو او السريراتشا السبايسي) + بطاطا +كولسلو + بيبسي 28 ريال سعودي مايتى زنجر بوكس بوكس يضم سندوتش مايتي زنجر مع قطعة دجاج بطاطا و مشروب منعش 33 ريال سعودي سوبر دينر قطع دجاج – بطاطا – كول سلو – خبز – مشروب 4 28 ريال سعودي مايتي زنجر سندوتش مايتي زنجر مع بطاطا و مشروب. 28 ريال سعودي بوكس ماستر صدور فيليه الدجاج مع 2 قطعة ناتشو تشيز و شرائح الطماطم و الخس و الجبنة و صوص مايونيز الفلفل في خبز التورتيلا مع بطاطا و مشروب 27 ريال سعودي كرسبي ستربس دينر ميل 4 قطع دجاج الكرسبي ستربس مع صوص الباربكيو – صوص الشيدر و كول سلو و بطاطا وقطعة خبز و مشروب 25 ريال سعودي زنجر Advertisements ساندويتش زنجر أو فيليه + بطاطس + بيبسي 26 ريال سعودي دينر ميل 3 قطع دجاج مع بطاطا كول سلو و قطعة خبز و مشروب 26 ريال سعودي زنجر سوبريم الروبيان زنجر سوبريم روبيان ساندويتش, بطاطا و مشروب 26 ريال سعودي بيج فيلر ساندوتش بيج فيلر مع بطاطا و مشروب 27 ريال سعودي تويستر بوكس تويستر، قطعة دجاج, بطاطا، كول سلو وبیبسي 25 ريال سعودي تويستر ساندوتش تويستر (عادي او حار) مع بطاطا و مشروب 21 ريال سعودي زنجر الروبيان بوكس 10 قطع روبيان زنجر, بطاطا, كول سلو, 2 صوص و مشروب + 2 قطعة ستريبس دجاج مجانا 39 ريال سعودي زنجر بوكس قطعة دجاج مع ساندويتش وكول سلو وبطاطا وبيبسي 31 ريال سعودي وجبة أطفال سناكر ساندويش أو 2 قطعة ستريبس + بطاطا + مشروب 13 ريال سعودي

هذا كان مايخص منيو كنتاكي السعودي للأفراد – سنقوم بتحديث المقال بـ منيو كنتاكي السعودية للوجبات الخاصة بأكثر من فرد والعروض لاحقاً .. تابعونا