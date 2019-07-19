توضيح من “الخدمة المدنية” بشأن درجة النجاح في اختبار القدرات المعرفية

كشفت وزارة الخدمة المدنية، عن درجة النجاح في قياس القدرات المعرفية في الوظائف الإدارية ووظائف وزارة العدل، وهل يفيد هذه الاختبارات طلاب التربية الخاصة. وقالت الخدمة المدنية، على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” رداً على استفسار أحد الأشخاص قائلة: “أن درجة النجاح لاجتياز اختبار القدرة المعرفية هي 50 درجة”.

وأكدت الخدمة المدنية إلى أن هذا الاختبار يشمل جميع الحاصلين على الدرجة الجامعية ” بكالوريوس، الدبلومات بعد البكالوريوس، والماجستير” من التربويين وغير التربويين من الجنسين الراغبين في التقدم بالمفاضلات الإدارية.