ريما بنت بندر تبحث مع وزير الخزانة الأمريكي مكافحة تمويل الإرهاب

التقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، بوزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز الشراكة الوثيقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، وكذلك دعم الولايات المتحدة للإصلاحات الاقتصادية في المملكة.

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