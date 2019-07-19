توقع عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، وعضو لجنة تسمية الحالات، أن تنشط الرياح على مناطق الشرقية والرياض والقصيم وشرق الشمالية والجوف وعلى طول ساحل الغربية، اليوم الجمعة؛ مما يؤدي إلى إثارة للأتربة من خفيفة إلى متوسطة خاصة خارج المدن.
ودعا الحصيني، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، قائدي المركبات لتوخي الحذر أثناء القيادة بين الطرق الرابطة بين تلك المناطق.
كانت هذه تفاصيل خبر “الحصيني” يتوقع موجة غبار في 5 مناطق.. ويوجه نصيحة لقائدي المركبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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