أمير الحدود الشمالية يطّلع على جهود جمعية «هدية الحاج والمعتمر»

اطلع الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الحدود الشمالية، على خدمات جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية في منفذ جديدة عرعر الحدودي، خلال استقباله الدفعة الأولى لحجاج العراق القادمين إلى المملكة لأداء فريضة الحج عبر المنفذ .

واطلع الأمير على الخدمات والمنتجات والهدايا المقدمة للحجاج، ضمن باقات الضيافة الثلاث (ضيافة الحاج - وجبة حاج - وهدية الحاج) والمكونة من وجبات الإطعام وعبوات السقيا وعبوات مياه زمزم المباركة وبعض المأكولات الخفيفة وهدايا الضيافة والاستقبال والعناية التي تعين ضيوف الرحمن خلال رحلتهم الإيمانية، وكذلك هدايا التحفيز المخصصة للعاملين في خدمة وفد الله تحت شعار نخدم من يخدم.

وعبر ممثل الجمعية في منطقة الحدود الشمالية فرحان العنزي عن شكره لأمير منطقة الحدود الشمالية على تشريفه لموقع الجمعية واطلاعه على خدماتها، مؤكدًا أن كلماته في الثناء على جهود الجمعية والدعاء لها وللعاملين بها كان لها الأثر الكبير في نفوسهم .

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وقال العنزي: إن جمعية هدية الحاج والمعتمر الخيرية تتشرف بهذه الخدمة التي خص الله بها أهالي هذه البلاد المباركة، موضحًا أن الجمعية تتشرف بأن تكون ضمن منظومة القطاعات العاملة في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين التي تسعى في المشاركة لتحقيق توجيهات القيادة الحكيمة، على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووجه الشكر لأمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمه وتشجيعه للجهات العاملة في المنفذ وتوفير كل السبل المعينة للرقي بالخدمات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

ونوه بمتابعة وإشراف وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للتنمية سليمان بن عبدالعزيز الزبن، ليخرج هذا العمل في استقبال ضيوف الرحمن بأبهى صورة .